Maxsun представляет двухчиповую видеокарту Intel Battlemage с 48 ГБ GDDR6, которая будет конкурировать с Nvidia и AMD

На выставке Computex 2025 компания Intel анонсировала новые модели Arc Pro B50 и Arc Pro B60. Компания Maxsun сшила две последние модели, чтобы создать Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo - решение с двумя GPU, обеспечивающее 48 ГБ памяти GDDR6 и предназначенное для решения самых сложных задач искусственного интеллекта.