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Кедми: РФ воплощает главный страх США, и это меняет в мире решительно всё

Кедми: РФ воплощает главный страх США, и это меняет в мире решительно всё

Военно-политический эксперт Яков Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» объяснил, какой главный страх США Россия воплощает, и почему это меняет в мире решительно все.

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