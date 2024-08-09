Детище Mercedes-Benz и BYD, конкурирующее с Porsche Panamera, можно будет заказать с 20 августа. Следом за Denza Z9 GT выйдут аналоги Mercedes Benz S- и E-класса

Предварительные продажи Denza Z9 GT начнутся 20 августа. Это будет первый из примерно 10 новых автомобилей премиум-брендов BYD Denza, Fang Cheng Bao и Yangwang, которые появятся в течение следующего года.
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