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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид набрал 1+1 при полезности «+4», сыграв 19:39 в выставочном матче с «Ванкувером». Он избежал травмы после падения на тренировке «Эдмонтона» в борьбе с Мухамадуллиным

Капитан « Эдмонтона » Коннор Макдэвид принял участие в выставочном матче с « Ванкувером » (5:2).  29-летний канадец набрал 2 (1+1) очка и завершил встречу с полезностью «+4», сыграв 19 минут 39 секунд.

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