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Живая Кубань

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Волны 6 метров и ураган на Кубани: как остаться в живых в мегашторм

Волны 6 метров и ураган на Кубани: как остаться в живых в мегашторм

Волны 6 метров и ураган на Кубани: как остаться в живых в мегаштормОгромные волны и ураганный ветер доставили много проблем как службам, занимающимся обеспечением работы инфраструктуры городов на Черноморском побережье Краснодарского края, так и жителям и гостям курортных поселений.

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