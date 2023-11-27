Волны 6 метров и ураган на Кубани: как остаться в живых в мегашторм

Волны 6 метров и ураган на Кубани: как остаться в живых в мегаштормОгромные волны и ураганный ветер доставили много проблем как службам, занимающимся обеспечением работы инфраструктуры городов на Черноморском побережье Краснодарского края, так и жителям и гостям курортных поселений.