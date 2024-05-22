С Днём Рождения поздравляем Мартыненко Ольгу Васильевну!!! Волонтёра Движения "Тепло из дома" п. Полевой ! ❤️ Желаем здоровья и успехов во всех начинаниях!.
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С Днём Рождения поздравляем Мартыненко Ольгу Васильевну!!! Волонтёра Движения "Тепло из дома" п. Полевой ! ❤️ Желаем здоровья и успехов во всех начинаниях!.