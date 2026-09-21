Подготовка к работе по американской АУГ

Появились новые спутниковые фотографии китайского полигона в Западном Китае, где ведется подготовка к боевой отработке по кораблям американской АУГ на основе полноразмерных макетов атомного авианосца и эсминцев сопровождения.
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