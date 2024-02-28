Броня вьетнамского шофёра

Если мы говорим про средства индивидуальной бронезащиты (далее – СИБЗ) и войну во Вьетнаме, то на ум прежде всего приходит классический образ американского пехотинца в расстёгнутом «бронике» и в стальной каске, который въелся в подсознание благодаря всесильному Голливуду и множеству американских военных фильмов разной степени качества.
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