Броня вьетнамского шофёра

Если мы говорим про средства индивидуальной бронезащиты (далее – СИБЗ) и войну во Вьетнаме, то на ум прежде всего приходит классический образ американского пехотинца в расстёгнутом «бронике» и в стальной каске, который въелся в подсознание благодаря всесильному Голливуду и множеству американских военных фильмов разной степени качества.