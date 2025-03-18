Американские индексы вышли в плюс на фоне противоречивых сигналов

Ключевые фондовые индексы США продолжили восстановление в понедельник, частично отыграв потери четырёхнедельного спада, спровоцированного хаотичной тарифной политикой Дональда Трампа и снижением потребительского доверия.
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