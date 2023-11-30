Нейросеть анализирует науку. В Москве протестировали систему анализа публикаций

Департамент здравоохранения Москвы представил нейронную сеть «Sechenov DataMed.AI» для анализа биомедицинских исследованийЦентр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы представил передовую отечественную нейронную сеть «Sechenov DataMed.
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