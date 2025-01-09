Дмитрий Песков: Россия считает Арктику зоной своих стратегических интересов

Россия будет присутствовать на Крайнем Севере, это зона ее стратегических интересов. Кроме того, страна намерена сохранять на территориях Арктики мир, стабильность и порядок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии