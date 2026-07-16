Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 277 подписчиков

Военный рассказал о превосходящем все вооружение ВСУ типе оружия

Военный рассказал о превосходящем все вооружение ВСУ типе оружия

Последние модификации истребителя Су-30 превосходят все, что находится на вооружении Украины, включая американские F-16 и французские Mirage, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии