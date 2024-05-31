Что будет с ценами на жилье? Эксперт рассказал, что ждет рынок недвижимости Барнаула

Пока новостройки находятся в стагнации, на "вторичке" — заморозки Что будет с ценами на жилье в ближайшее время? А по итогам 2024 года? Автор рубрики "Гайд по недвижимости" на Business FM* Барнаул Дмитрий Дворядкин сделал прогноз, что происходит сейчас и случится скоро.