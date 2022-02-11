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Кучеров забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче против «Колорадо». Он нанес 8 бросков во 2-й раз в этой регулярке

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:3).  Она стала для россиянина 6-й в текущем сезоне.

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