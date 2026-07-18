32 Jailed Over 2018 Italian Bridge Disaster That Killed 43 Authored by Guy Birchall via The Epoch Times, An Italian court sentenced 32 people to a total of more than 170 years in prison on July 16, over their role in a 2018 bridge collapse that claimed the lives of 43 people.
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