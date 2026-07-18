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Zero Hedge

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32 Jailed Over 2018 Italian Bridge Disaster That Killed 43

32 Jailed Over 2018 Italian Bridge Disaster That Killed 43

32 Jailed Over 2018 Italian Bridge Disaster That Killed 43 Authored by Guy Birchall via The Epoch Times, An Italian court sentenced 32 people to a total of more than 170 years in prison on July 16, over their role in a 2018 bridge collapse that claimed the lives of 43 people.

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