Руслан Курбанов рассказал об охоте ВСУ за его танком после получения звания Героя

Начальник штаба танкового батальной 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, Герой России капитан Руслан Курбанов вернулся на передовую после тяжелого ранения и сегодня со своими бойцами и продолжает выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении специальной военной операции, передавая свой боевой опыт молодым.
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