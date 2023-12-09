Руслан Курбанов рассказал об охоте ВСУ за его танком после получения звания Героя

Начальник штаба танкового батальной 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, Герой России капитан Руслан Курбанов вернулся на передовую после тяжелого ранения и сегодня со своими бойцами и продолжает выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении специальной военной операции, передавая свой боевой опыт молодым.