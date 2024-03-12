Советы аллергикам: как защититься от цветения деревьев Евгения КомароваВесенний период, хоть и радует своими красочными цветами, но для многих людей становится настоящим испытанием из-за обострения аллергии на пыльцу, выделяемую цветущими деревьями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии