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ИА Реалист

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ОАЭ наращивают газовую добычу

ОАЭ наращивают газовую добычу

АБУ-ДАБИ (ИА Реалист). 21 июля государственная нефтяная компания Объединённых Арабских Эмиратов ADNOC объявила об окончательном инвестиционном решении (FID) на $6,2 млрд по разработке газового месторождения Umm Shaif Gas Cap в Абу-Даби.

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