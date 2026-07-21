ОАЭ наращивают газовую добычу

АБУ-ДАБИ (ИА Реалист). 21 июля государственная нефтяная компания Объединённых Арабских Эмиратов ADNOC объявила об окончательном инвестиционном решении (FID) на $6,2 млрд по разработке газового месторождения Umm Shaif Gas Cap в Абу-Даби.
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