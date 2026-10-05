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Царьград

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Фадеев предложил сократить школьные курсы на 20–30 процентов

Фадеев предложил сократить школьные курсы на 20–30 процентов

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил сократить школьные программы по математике, физике и химии на 20–30%.

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