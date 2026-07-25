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В Атлантике спустя 74 года нашли самолет Pan Am, ставший могилой для 52 человек

В Атлантике спустя 74 года нашли самолет Pan Am, ставший могилой для 52 человек

Спустя семь с лишним десятилетий после одной из самых трагических страниц в истории гражданской авиации исследователи обнаружили останки пассажирского самолета Douglas DC-4 авиакомпании Pan American World Airways, затонувшего в Атлантическом океане в 1952 году.

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