В Атлантике спустя 74 года нашли самолет Pan Am, ставший могилой для 52 человек

Спустя семь с лишним десятилетий после одной из самых трагических страниц в истории гражданской авиации исследователи обнаружили останки пассажирского самолета Douglas DC-4 авиакомпании Pan American World Airways, затонувшего в Атлантическом океане в 1952 году.
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