НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

Мбаппе забил 16 голов в 15 матчах Лиги 1. Больше в топ-5 лиг только у Кейна – 20

Мбаппе забил 16 голов в 15 матчах Лиги 1. Больше в топ-5 лиг только у Кейна – 20

Нападающий «ПСЖ» отличился забитым мячом в игре чемпионата Франции против «Лилля». Француз реализовал пенальти во втором тайме матча, забив 16-й гол в 15 матчах Лиги 1 в этом сезоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх