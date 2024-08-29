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  • Виктор Окунев
    Вот именно,,, Мало у нас своих мурадянов, так еще и эти понаехали.Задержан главврач...
  • cto talykova
    Пусть наш многоуважаемый президент не верит заверениям его главным экономистам, а хорошо проверит их заверения. А то ...Орловская область...
  • Сергей Анисимов
    Так он же МурадянЗадержан главврач...

«Единая Россия» обеспечила школьными наборами 240 тысяч российских детей

«Единая Россия» обеспечила школьными наборами 240 тысяч российских детей

Партия «Единая Россия» обеспечила школьными наборами 240 тысяч детей из всех регионов РФ, а также организовала депутатский и общественный контроль за процессами строительства и капитального ремонта школьных зданий, благодаря чему объекты были сданы в срок.

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