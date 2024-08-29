«Единая Россия» обеспечила школьными наборами 240 тысяч российских детей

Партия «Единая Россия» обеспечила школьными наборами 240 тысяч детей из всех регионов РФ, а также организовала депутатский и общественный контроль за процессами строительства и капитального ремонта школьных зданий, благодаря чему объекты были сданы в срок.
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