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Свежие комментарии

Великая Пахмутова — это русская песня советской эпохи, которая тянула человека ввысь

https://t.me/russkiy_malchik/2226Великий композитор, во времена которой посчастливилось жить нам. Она вместе с мужем Николаем Добронравовым сумела поднять эстрадную песню до невероятных высот и тянула туда, ввысь, миллионы слушателей.

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Комментарии
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Андрей
золотой век русской песни - бесспорно.
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