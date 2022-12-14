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В центре Челябинска отключили полдюжины светофоров

В центре Челябинска отключили полдюжины светофоров

Сразу шесть светофоров будут отключены в центре Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска, почти все светофорные объекты будут отключены сегодня, 14 сентября, в течение рабочего дня.

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