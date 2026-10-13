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Русская Семёрка

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ТМТ «Объект 604»: как в СССР придумали разминировать мины с помощью воздуха

В начале 1960-х годов советские военные инженеры столкнулись с проблемой, которая казалась неразрешимой: существующие минные тралы не обеспечивали нужной ширины прохода, а сапёры рисковали жизнью, пытаясь обезвредить мины вручную.

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