В России стартовал осенний призыв на военную службу

Известия/Сергей Лантюхов Осенний призыв на военную службу начался в России в воскресенье. Всего в войска планируется набрать 130 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.
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