Два часа в сутки: что реально даёт «Рассвет» над Украиной

Низкоорбитальная группировка «Рассвет» вышла из стадии экспериментов и даёт над Украиной два прогнозируемых окна связи в сутки — не круглосуточную сеть, а канал по расписанию, вокруг которого приходится перестраивать всю логику управления беспилотниками.