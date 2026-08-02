Два часа в сутки: что реально даёт «Рассвет» над Украиной

Низкоорбитальная группировка «Рассвет» вышла из стадии экспериментов и даёт над Украиной два прогнозируемых окна связи в сутки — не круглосуточную сеть, а канал по расписанию, вокруг которого приходится перестраивать всю логику управления беспилотниками.
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