НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 827 подписчиков

Два часа в сутки: что реально даёт «Рассвет» над Украиной

Два часа в сутки: что реально даёт «Рассвет» над Украиной

Низкоорбитальная группировка «Рассвет» вышла из стадии экспериментов и даёт над Украиной два прогнозируемых окна связи в сутки — не круглосуточную сеть, а канал по расписанию, вокруг которого приходится перестраивать всю логику управления беспилотниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии