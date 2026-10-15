Правительство проработает введение нового механизма поддержки капвложений в виде отложенного федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) — такое поручение ведомствам Путин дал в рамках встречи с представителями «Деловой России».
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