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Тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на аукцион до конца года

Тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на аукцион до конца года

Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что в Санкт-Петербурге выставят на аукционе имущественный комплекс бывшей тюрьмы Кресты, в которой сидели поэт Иосиф Бродский и один из организаторов Октябрьской революции 1917 года Лев Троцкий.

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