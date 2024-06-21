Агентство развития профессий и навыков (WorldSkills Russia) создано в 2020 году в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 23.
Арестованы руководители WorldSkills Russia
Комментарии
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МБ
Максим Буров
Не буду спрашивать, сколько они украли, а вот задать вопрос учредителям- почему WorldSkills,а не ,например,Профессионалы России,очень хочется.Мы когда мозг начнём очищать от словесной шелухи?Представляю, как после посадки этих товарищей поднимется эффективность работы заведений УФСИН.
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