Арестованы руководители WorldSkills Russia

МБ

Максим Буров

Не буду спрашивать, сколько они украли, а вот задать вопрос учредителям- почему WorldSkills,а не ,например,Профессионалы России,очень хочется.Мы когда мозг начнём очищать от словесной шелухи?Представляю, как после посадки этих товарищей поднимется эффективность работы заведений УФСИН.