Армия РФ и СВО: анализ полковника запаса

Мнение участников СВО иногда звучит в ток-шоу. Например командир бригады донецких добровольцев Ходоковский, который воюет с 2014 года, прямо заявил о непонимании действий МО РФ, который не работает на упреждение событий.Я лично слышала эти его слова в прямом комментарии.Он также сказал, что все участники СВО очень внимательно следят за действиями российского руководства и все больше у них нет понимания этих действий.

Александр Шентябин

Взрослым людям нельзя быть такими наивными. Еще не все документы ВОВ рассекречены, но мы знаем, что победили. Так будет и с результатами СВО: мы победим, а подробности до граждан будут приходить через десятилетия. А если сейчас вам все подробности доводить, то победы или не будет, или будет достигнута с гораздо бОльшими потерями с нашей стороны. Проснитесь, протрезвейте и успокойтесь в конце концов!