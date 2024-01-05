Чтобы понять, что происходило в зоне СВО на протяжении 2023 года, стоит погрузиться в предшествующие события.
Армия РФ и СВО: анализ полковника запаса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Любовь Кузьмина
Мнение участников СВО иногда звучит в ток-шоу. Например командир бригады донецких добровольцев Ходоковский, который воюет с 2014 года, прямо заявил о непонимании действий МО РФ, который не работает на упреждение событий.Я лично слышала эти его слова в прямом комментарии.Он также сказал, что все участники СВО очень внимательно следят за действиями российского руководства и все больше у них нет понимания этих действий.
Ответить
9 час.
Сергей Федотов
А где анализ, информация, вынесенная в заголовок где?
Ответить
9 час.
Александр Шентябин
Взрослым людям нельзя быть такими наивными. Еще не все документы ВОВ рассекречены, но мы знаем, что победили. Так будет и с результатами СВО: мы победим, а подробности до граждан будут приходить через десятилетия. А если сейчас вам все подробности доводить, то победы или не будет, или будет достигнута с гораздо бОльшими потерями с нашей стороны. Проснитесь, протрезвейте и успокойтесь в конце концов!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии