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Закон, порядок, государство

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В Амурской области транспортные полицейские выявили пропаганду запрещенного движения

Транспортные полицейские в ходе мониторинга интернет-пространства установили ранее судимого 22-летнего жителя Ивановского района, у которого на личной странице в социальной сети были размещены материалы, содержащие пропаганду запрещенной в России организации — международного общественного движения АУЕ, которое решением Верховного суда Российской Федерации признано экстремистским.

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