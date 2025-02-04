В Амурской области транспортные полицейские выявили пропаганду запрещенного движения

Транспортные полицейские в ходе мониторинга интернет-пространства установили ранее судимого 22-летнего жителя Ивановского района, у которого на личной странице в социальной сети были размещены материалы, содержащие пропаганду запрещенной в России организации — международного общественного движения АУЕ, которое решением Верховного суда Российской Федерации признано экстремистским.
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