Эмоциональная борьба и истерики у дошкольников, связанные с СДВГ

Исследование Эдинбургского университета (University of Edinburgh) выявило связь между трудностями эмоциональной регуляции у детей дошкольного возраста и повышенным риском развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также проблем с психическим здоровьем в будущем.
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