Эмоциональная борьба и истерики у дошкольников, связанные с СДВГ

Исследование Эдинбургского университета (University of Edinburgh) выявило связь между трудностями эмоциональной регуляции у детей дошкольного возраста и повышенным риском развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также проблем с психическим здоровьем в будущем.