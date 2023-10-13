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Песков, Фридман и релоканты Зачем они здесь нужны – чтобы продолжать разваливать государство?

Песков, Фридман и релоканты Зачем они здесь нужны – чтобы продолжать разваливать государство?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков как-то странно высказался насчёт релокантов. Мол, в целом и общем, мы тут ждём их обратно.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Песков боится !!!   Эти  шакалы  все Фридманы  - есть его хозяева !
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12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Послушаешь Пескова и понимаешь что ни чего не понимаешь... Несет пургу ересь не говорящую ни о чем, полная ахинея... Будет молоть языком неограниченное количество времени и ни чего конкретного не скажет. Так разговор ни о чем. Напоминает работу &quot;народных&quot; избранников, когда говорят о заботе и процветании Русского народа, а принимают законы направленные на его уничтожение... Это же надо в одном месте умудрить собрать столько клиентов Сербского и Кащенко...
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10 час.
ВТ
Василий Топчий
Однако он высказывает не своё мнение, если по должности. Почему тогда Путин его держит?
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3 час.

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