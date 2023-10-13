Песков, Фридман и релоканты Зачем они здесь нужны – чтобы продолжать разваливать государство?

АНГЕЛ АНГЕЛ

Послушаешь Пескова и понимаешь что ни чего не понимаешь... Несет пургу ересь не говорящую ни о чем, полная ахинея... Будет молоть языком неограниченное количество времени и ни чего конкретного не скажет. Так разговор ни о чем. Напоминает работу "народных" избранников, когда говорят о заботе и процветании Русского народа, а принимают законы направленные на его уничтожение... Это же надо в одном месте умудрить собрать столько клиентов Сербского и Кащенко...