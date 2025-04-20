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Фомин о Тюкавине: «Тяжело сказать, удается ли «Динамо» заменить Костю – это сложно. Дай Бог ему здоровья»

Нападающий бело-голубых выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.  Московский клуб принимает «Рубин» (1:1, перерыв) в 25-м туре Мир РПЛ.

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