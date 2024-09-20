Space Perspective провела первое полноценное испытание стратосферного шара и капсулы для туризма

Первое полноценное испытание стратосферного шара и капсулы «Нептун» / © Space Perspective Во время испытаний огромный шар, наполненный водородом, поднял рассчитанную на восемь туристов капсулу «Нептун» на высоту почти 30,5 километра над поверхностью Земли.