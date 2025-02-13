Пограничная полиция: На юге страны произошла массированная атака беспилотников

Как сообщили в Пограничной полиции, этой ночью, после массированной атаки дронов на порт Рени (Украина), патрули Пограничной полиции сообщили о нескольких таких летательных аппаратах, пересекших территорию Республики Молдова, отмечает Noi.
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