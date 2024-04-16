Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования женщины и детей ездовыми собаками в Чукотском автономном округе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу организована доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что 14 апреля 2024 года собаки из питомника, расположенного в городе Анадыре, при движении в упряжке напали на стоящих рядом двух малолетних детей и их мать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии