Что показал на Шанхайском автосалоне бренд Exeed? «Спойлер»: это спортверсия седана Exlantix ES, который ждут в России

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Бренд Exeed, который сегодня предлагает в России свои кроссоверы с большими скидками, провел, как утверждается, самую масштабную в своей истории презентацию новых моделей — на Шанхайском автосалоне 2025 года были показаны модели «на новых источниках ….

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