Соборное колдовство: какие проклятия поджидают прихожан возле храма и как от них защититься

Соборное колдовство, о котором говорят многие, считается одним из самых опасных видов магии. Священнослужители предупреждают, что любые магические практики могут привести к серьезным последствиям для колдунов, однако в церковные праздники, такие как Пасха и Рождество, вокруг соборов можно встретить множество людей, желающих первым войти в храм.