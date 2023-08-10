ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • генрих кан
    Надо заниматься не медицинским ликбезом, а ужесточать контроль за продукцией, продаваемой в магазинах и наказание за ...В магазинном фарш...
  • Геннадий Исаков
    Чтоб пресечь подобное нытьё, надо понять, что эта жизнь не самое главное и не самой интересное, что было и будет. А с..."Долголетие - мук...
  • Homo Sapiens
    анималотерапия в целом -- лженаучный бред, КПД очень низкий, не более 2%! Другое дело -- просто дополнительная радост...Фелинотерапия — п...

Фелинотерапия — почему люди лечатся кошками и как это происходит

Фелинотерапия — почему люди лечатся кошками и как это происходит

8 августа — Всемирный день кошек! В этот особенный день давайте погрузимся в удивительный мир фелинотерапии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Homo Sapiens
анималотерапия в целом -- лженаучный бред, КПД очень низкий, не более 2%! Другое дело -- просто дополнительная радость, особенно, когда надежды нет, просто получить порцию удовольствия! А помогает не особо, к сожалению!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх