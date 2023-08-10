Фелинотерапия — почему люди лечатся кошками и как это происходит

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеПодписатьсяФелинотерапия — почему люди лечатся кошками и как это происходит8 августа — Всемирный день кошек! В этот особенный день давайте погрузимся в удивительный мир фелинотерапии.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииHomo Sapiensанималотерапия в целом -- лженаучный бред, КПД очень низкий, не более 2%! Другое дело -- просто дополнительная радость, особенно, когда надежды нет, просто получить порцию удовольствия! А помогает не особо, к сожалению!Ответить16 час.
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