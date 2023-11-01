Минобороны России получило новую партию БМП-3

Министерство обороны России получило в конце октября текущего года партию боевых машин пехоты БМП-3. Машины изготовили на Курганмашзаводе (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).
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