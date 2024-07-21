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«Выбирает свою судьбу»: Джонсон призвал Украину отказаться от границ 1991 года

«Выбирает свою судьбу»: Джонсон призвал Украину отказаться от границ 1991 года

Украине следует отказаться от требования возвращения ей границ 1991 года. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для Daily Mail, в которой предположил, как конфликт на Украине может завершиться, если Дональд Трамп станет президентом США.

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