В Татарстане к 80-летию Победы запустят проект «Война в стихах»

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Казанский молодежный центр имени А. Гайдара и Региональное отделение Российского военно-исторического общества Республики Татарстан запускают новый сезон литературного видеопроекта «Война в стихах».
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