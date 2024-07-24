Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Нижнеудинский район с рабочей поездкой

В ходе поездки он побывал на стройке в новом микрорайоне Восточном. Там сейчас достраивают четыре блок-секции для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а также многоквартирный дом для медицинских работников.
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