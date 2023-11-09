Госдеп США признался в планах "задушить" газовый проект России в Арктике

Вашингтон ставить целью уничтожить проект "Арктик СПГ 2" от "Новатэка".Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что целью США является прекращение существование российского газового проекта в Арктике.
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