В Сочи назначен новый глава департамента архитектуры и градостроительства

В Сочи назначен новый глава департамента архитектуры и градостроительстваВ мэрии Сочи новым исполняющим обязанности главы департамента архитектуры и градостроительства назначен 36-летний Павел Обертинский.
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