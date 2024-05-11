Ломаченко и Камбосос прошли церемонию взвешивания

Василий Ломаченко в канун поединке с Джорджем Камбососом оказался тяжелее оппонента. Ранним утром 12 мая (мск) в Перте (Австралия) пройдет титульный поединок за звание чемпиона мира в легком весе по версии IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.