Ломаченко и Камбосос прошли церемонию взвешивания

Василий Ломаченко в канун поединке с Джорджем Камбососом оказался тяжелее оппонента. Ранним утром 12 мая (мск) в Перте (Австралия) пройдет титульный поединок за звание чемпиона мира в легком весе по версии IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.
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