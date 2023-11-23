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Ученые ДВФУ и ТГМУ разрабатывают революционные биоматериалы для костной инженерии

Ученые ДВФУ и ТГМУ разрабатывают революционные биоматериалы для костной инженерии

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского медицинского университета (ТГМУ Минздрава России) ведут исследования по созданию инновационных биоматериалов для костной инженерии, используя передовые технологические методы.

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