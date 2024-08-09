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Царьград

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Двое пожилых новосибирцев погибли в ДТП на трассе в Омской области

Двое пожилых новосибирцев погибли в ДТП на трассе в Омской области

Автомобиль под управлением 63-летнего мужчины попал в смертельное ДТП на трассе Челябинск-Новосибирск.

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